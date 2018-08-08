FETÖ'den yargılanan eski hakime 15 yıl hapis istemi

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dava açılan ve meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Tetkik Hakimi Davut Arkaç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Arkaç ve avukatı katıldı.

Arkaç'ın, dava dosyasına eklenen belgelere karşı savunmasının alınmasından sonra iddia makamından esasa ilişkin mütalaası soruldu.

Savcı, "Arkaç'ın ByLock kullanımına ilişkin ilk tespit sonrasında dava dosyasına gelen belgeye göre, sanığın telefonuna programın iradesi dışında yüklenmiş olabileceğinin belirlendiğini ancak tanık anlatımları ve diğer delillerin değerlendirilmesinde, sanığın inkardan ibaret savunmasında üzerine atılı suçu işlemediğine dair somut bir iddia ve delil bulunmadığı gerekçesiyle üzerine atılı FETÖ üyeliği suçunu işlediğinin anlaşıldığını" beyan etti.

İddia makamı, sanık Arkaç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz alan Arkaç ve avukatı, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için kendilerine yeterli sürenin verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

