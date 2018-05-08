HABER

FETÖ'den yargılanan eski kaymakama hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

Eski Kurşunlu Kaymakamı Eryiğit'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eryiğit, yakınları ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Eryiğit, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Eryiğit'in avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetle yaptığı müzakerenin ardından, Eryiğit'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık Eryiğit, 23 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısıEski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eryiğit Eski Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.