FETÖ'den yargılanan eski öğretmenlere hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş 8 öğretmen, 2 yıl 6 ay ila 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak veya yönetmek" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmenler Aykut Çelik ve Özkan Boduroğlu ile tutuksuz sanıklar Özkan Boduroğlu'nun eşi Semavat Boduroğlu, İsmail Çolak ve eşi Melike Esra Çolak, Hasan Karakurt ve eşi Özlem Karakurt katıldı.

Tutuksuz yargılanan Rabia Çelik ise duruşmaya gelmedi.

Aykut Çelik, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da yüklemediğini iddia ederek, "Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Özkan Boduroğlu da ByLock kullanmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Özkan Boduroğlu ve Aykut Çelik'e örgütün mahrem imamı oldukları iddiasıyla 9 yıl, İsmail Çolak'a 7 yıl 6 ay, Semavat Boduroğlu, Melike Esra Çolak ve Hasan Karakurt'a 6 yıl 3 ay, Özlem Karakurt ve Rabia Çelik'e ise örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

