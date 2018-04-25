HABER

FETÖ'den yargılanan eski öğretmenlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan ve aralarında örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilenlerin de bulunduğu 8 eski öğretmene 2 yıl 6 ay ila 9 yıl arasında hapis cezası verildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş 8 öğretmen, 2 yıl 6 ay ila 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak veya yönetmek" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmenler Aykut Çelik ve Özkan Boduroğlu ile tutuksuz sanıklar Özkan Boduroğlu'nun eşi Semavat Boduroğlu, İsmail Çolak ve eşi Melike Esra Çolak, Hasan Karakurt ve eşi Özlem Karakurt katıldı.

Tutuksuz yargılanan Rabia Çelik ise duruşmaya gelmedi.

Aykut Çelik, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da yüklemediğini iddia ederek, "Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Özkan Boduroğlu da ByLock kullanmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Özkan Boduroğlu ve Aykut Çelik'e örgütün mahrem imamı oldukları iddiasıyla 9 yıl, İsmail Çolak'a 7 yıl 6 ay, Semavat Boduroğlu, Melike Esra Çolak ve Hasan Karakurt'a 6 yıl 3 ay, Özlem Karakurt ve Rabia Çelik'e ise örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY KASTAMONU öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.