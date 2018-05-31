FETÖ'den yargılanan eski vali yardımcısına hapis cezası

Eski Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Şahin Özcan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Özcan ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaası sorulan iddia makamı, Özcan'ın FETÖ ile iltisakından dolayı meslekten ihraç edildiğini, kullandığı 3 telefon hattında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğunu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası açtırdığı Bank Asya hesabında artış görüldüğünü, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine 58 kez bağışta bulunduğunu belirterek, FETÖ üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık Özcan, suçsuz olduğunu öne sürerek "Suç kastım yoktur, takdir mahkemenindir." dedi.
Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Özcan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmettiklerini bildirdi.
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