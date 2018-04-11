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FETÖ'den yargılanan iki sanık kefaletle serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ/PDY'e yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklu yargılanan iki eski komiser onar bin Türk lirası kefalet karşılığında serbest bırakıldı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri firari, yedisi tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, iki sanık onar bin Türk lirası kefaletle serbest kaldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çoğu komiser olan ve bir tutuksuz sanık hariç açığa alınan sanıklardan tutuklu olanlar, kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ve yakınları ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların mahkemeye ulaşan ByLock içerik kayıtları ve "garson" lakaplı gizli tanığın deşifre ettiği emniyetteki "mahrem imamlar" listesinde isimlerinin bulunmasıyla ilgili savunmaları ve tahliye talepleri dinlendi.

- "Mahrem imamlar listesi"

Sanıklar, bazılarının ailevi bilgilerini, meslekteki sicil numaralarını içeren kullanıcı adı ve şifrelere rağmen ByLock kullanmadıklarını, "mahrem imamlar" listesinin ise kabul edilemez olduğunu beyan etti.

Mahkeme başkanı, "mahrem imamlar" listesinde adı çıkan bazı sanıkların, verilerin bulunduğu şablonun polislerin bilgi sistemi "polnet" üzerinden alınan şablona uyduğunu söylemeleri üzerine, "Biz bundan FETÖ'nün içinden bu listeyi yapanın emniyetçi olduğunu anlıyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Seçkin Zengin ve Mümin Üngör'ün, "ByLock içeriği gelmediğinden, delilleri yok etme imkanı olmadığından ayrıca anayasal düzene karşı işlenen suçun unsurlarının oluşmama ihtimali bulunduğundan" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından, sanıklardan Seçkin Zengin ve Mümin Üngör'ün onar bin Türk lirası kefaletle serbest bırakılmalarına, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY davası

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