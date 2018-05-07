FETÖ'den yargılanan sanıklara hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili davada yargılanan, emniyet imamının da arasında bulunduğu 3 sanığa 2,5 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık sağlık personeli ve emniyet imamı olduğu belirlenen Barbaros Erdal ile polis memurları Selçuk Dağlı, Mustafa Korkmaz ile avukatları hazır bulundu.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtip, kendiliğinden tüm iddiaları kabul eden ve ayrıntılı beyanlarda bulunan sanık Erdal, yargılama aşamasında ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeyerek daha önce verdiği ifadeleri reddetti.

Savunmasında terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını öne süren Erdal, atılı suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, örgüt içerisinde "Bekir" kod adıyla faaliyet gösterdiği, ByLock kullanıcısı olduğu, himmet adı altında örgüte para topladığı tespit edilen ve Bank Asya hesapları ile diğer sanıkların ifadelerinde mahrem imam olduğuna ilişkin beyanları dikkate alarak sanık Erdal'ı, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan diğer sanık Dağlı'ya 7 yıl 6 ay, Korkmaz'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

