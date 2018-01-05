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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cez...

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 19 dakika önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı (AA)

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