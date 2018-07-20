Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükselmiş oldu.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ lideri Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz 2018 tarihinde gözaltı ve yakalama kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu bulunduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı.