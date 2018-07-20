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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükselmiş oldu.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ lideri Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz 2018 tarihinde gözaltı ve yakalama kararı verilmişti.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu bulunduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Gözaltına alınan Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında adliyeye getirilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasa yazılı cezasının üst haddi dikkate alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, eski polis memuru Veli Tuluy, eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan ve eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında toplam 14 kişi tutuklanmış oldu.

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