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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturması: 6 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)-Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ lideri Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut,eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz 2018 tarihinde gözaltı ve yakalama kararı verilmişti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu bulunduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Gözaltına alınan Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

8 ŞÜPHELİ DAHA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında adliyeye getirilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasa yazılı cezasının üst haddi dikkate alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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