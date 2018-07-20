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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında hakimliğe sevk edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında hakimliğe sevk edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı


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