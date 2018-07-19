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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı


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