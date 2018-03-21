GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, tutuklu sanık eski Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Metin Güneş'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güneş ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın gelen evraklarda sanığın, örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kategorisinde yer aldığını belirterek, söz hakkı verdi.

Sanık Güneş, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "İnsanlar hakkında bir şeyler yazılabilir. Herkesin seveni var, sevmeyeni var. A5'tir, ByLock'tur saçma şeyler. Personel şube müdürlüğüm zamanında istenilen tayinleri yapmadığım için bana düşmanlık besleyen olabilir. Benim ve ailemin sağlık sorunları vardır, bu nedenle tahliyemi talep ederim." dedi.

- HDP'ye oy istedi

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, tanık beyanlarında sanığın 17-25 Aralık sürecinden sonra HDP'ye oy istediğini, 2 ayrı hatta ByLock kullandığını, telefonunda Eagle izlerinin tespit edildiğini ve örgüt tarafından "A5" koduyla fişlendiğini, bunun da teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade ettiğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.