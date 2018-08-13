GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski 2. sınıf emniyet müdürü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Zengin ile avukatı katıldı.
Sanık Zengin savunmasında, meslek hayatı boyunca devlete hizmet ettiğini ve terör örgütüyle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında sanığın kullanıcı adının "hamsi tava" olduğunu belirterek, Zengin'e yeniden söz hakkı verdi.
Zengin, tutanağı kabul etmediğini ifade ederek, "Benimle hususi ilgilenenler komplo kuruyor. Ben ByLock kullanmadım." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri ifade eden "A5" kategorisinde yer aldığını, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiğini ve katıldığı yurt dışı organizasyonlarının sayısı, niteliği dikkate alındığında tesadüfü olmadığını, örgüt tarafından seçildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Zengin'i, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti.
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