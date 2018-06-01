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FETÖ'nün ABD'de yeni okul açma planına karşı mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 07:41 | Son Güncelleme

Massachusetts eyaletinde FETÖ'nün açmak istediği yeni bir okula karşı kampanya yürüten TASC, West Springfield'da panel gerçekleştirdi - Kentin belediye başkanı ve bazı üst düzey yetkilileri ile çok sayıda Türk ve Amerikalının katıldığı panelde, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağını anlatan "Killing Ed" adlı belgesel de gösterildi - TASC Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bayrak: - "Bu bölgede FETÖ'nün yeni bir okul açmasına engel olabilmek için hukuki anlamda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının açmak istediği bir okula karşı kampanya yürüten Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), bazı Amerikalı yetkililerin de katılımıyla panel düzenledi.

West Springfield kentindeki panele Belediye Başkanı William Reichelt, Massachusetts Eyalet Senatörü James Welch, Hempden bölgesi Vekili Michael Finn, TASC Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bayrak ve FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağını anlatan "Killing Ed" adlı belgeselin yapımcısı Mark Hall katıldı.

Killing Ed belgeselinin gösteriminin ardından FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve sözleşmeli okul ağına ilişkin usulsüzlükler hakkında soru-cevap şeklinde bir oturum gerçekleştirildi.

- 1,5 yıldır süren mücadele

Etkinlikle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TASC Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bayrak, "Bu bölgede FETÖ'nün yeni bir okul açmasına engel olabilmek için hukuki anlamda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

FETÖ'nün bu bölgede bir okul açmak için girişimlerde bulunduğunu 2017 yılı başlarında öğrendiklerini kaydeden Bayrak, daha sonra TASC olarak bunu engellemeye yönelik çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bayrak, eyaletin eğitim bakanlığına başvurduklarını ve kamuya açık bir oturumda FETÖ hakkındaki tüm konuları detaylı şekilde anlattıklarını ifade etti. Ancak buradan olumlu bir sonucun çıkmayabileceği izlenimi üzerine West Springfield Belediye Başkanı William Reichelt ile görüşmeye gittiklerini aktaran Bayrak, "FETÖ'nün ne olduğunu anlattıktan sonra Belediye Başkanı'nın da bizim gibi düşündüğünü gördük." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Reichelt'in desteğini aldıktan sonra bu konuyla ilgili kentte bir hassasiyet oluştuğunu vurgulayan Bayrak, bu süreçte bölgede yayımlanan yerel bir gazeteye üç hafta boyunca tam sayfa ilan verdiklerini ve halkın da konuya daha fazla ilgi göstermeye başladığını dile getirdi.

Çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Bayrak, bölgedeki artan hassasiyet nedeniyle bu okulun açılmasına engel olabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla eleştiriliyor.

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