Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "abla yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bilgiye göre, FETÖ'nün "abla yapılanması" içinde görev aldıkları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 5'ini gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin İstanbul ve İzmit'teki otellerde örgüt toplantıları düzenledikleri tespit edildi.

