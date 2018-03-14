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FETÖ'nün Acıpayam yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

Terör örgütün Acıpayam yapılanmasına yönelik 7'si tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaa verdiği duruşmada verilen ara kararda, 2 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 34 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuksuz sanıklardan Yusuf Demirtaş, Sezai Sert, Saadetin Koçer, Mehmet Elmalı, Maksut Kaplan, Hacer Güçlü Acar, Fatih Sert ve Ekrem Telli'nin beraati, diğer sanıkların cezalandırılmaları yönünde mütalaa verdi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ömer Demir ve Bayram Bağan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

FETÖ'nün Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştı.

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dava duruşma FETÖ

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