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FETÖ'nün Acıpayam yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:02 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, haklarında "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından dava açılan 34 sanıktan 26'sı, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay arasında hapisle cezalandırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin dava kapsamında yargılanan 34 sanıktan 26'sına, 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay arasında hapis cezaları verildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıklar savunma yaparak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya ara verdi.

Heyet, 5'i tutuklu 34 sanıktan 26'sını 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırdı. Sanıklardan 7'sinin beraatine, bir firari sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verildi.

FETÖ'nün Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'si tutuklu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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