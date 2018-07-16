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FETÖ'nün "Adana il ablasına" hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

Adana'da örgütün "il ablası" olduğu iddia edilen kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il ablası" olduğu öne sürülen kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, örgütün "Adana il ablası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık A.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

A.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında itiraflarına yer verilen tanık N.K, "Adana'ya taşındığımızda il ablası Rümeysa kod adlı A.Y. isimli bayandı. Beni karşıladı ve bana Adana'da büyük bölgeciye ihtiyacı olduğunu söyledi. A.Y, Adana'da örgütün en büyük ablasıdır." ifadelerini kullandı.

A.Y'nin, FETÖ/PDY içerisinde üstlendiği görev gereği yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhislerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, zanlının, Bank Asyadaki hesabına yüklü miktarlarda para yatırmak ve katılım hesapları açmak suretiyle örgüt elebaşının talimatını yerine getirdiği tespitlerine yer verildi.

Zanlının, FETÖ/PDY'ye ait kurumlarda SGK kaydının bulunduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, haklarında FETÖ/PDY'ye üyeliğinden işlem yapılan ve olağan sayılamayacak çok fazla kişi ile aynı dönem zarfında birlikte hareket ederek örgütsel toplantı ve faaliyet kapsamında yurt dışına çıkması ve örgüt üyeleriyle otellerde konaklama yapması nazara alındığında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

A.Y. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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adana FETÖ hapis istemi iddianame

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