Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il ablası" olduğu öne sürülen kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, örgütün "Adana il ablası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık A.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

A.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında itiraflarına yer verilen tanık N.K, "Adana'ya taşındığımızda il ablası Rümeysa kod adlı A.Y. isimli bayandı. Beni karşıladı ve bana Adana'da büyük bölgeciye ihtiyacı olduğunu söyledi. A.Y, Adana'da örgütün en büyük ablasıdır." ifadelerini kullandı.

A.Y'nin, FETÖ/PDY içerisinde üstlendiği görev gereği yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhislerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, zanlının, Bank Asyadaki hesabına yüklü miktarlarda para yatırmak ve katılım hesapları açmak suretiyle örgüt elebaşının talimatını yerine getirdiği tespitlerine yer verildi.