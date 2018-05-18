FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması davasında mütalaa

Mütalaada, 7 sanıkla ilgili dosyanın da ayrılmasına karar verilmesi talep edildi.

Sanıkların eylemleriyle ilgili detaylara yer verilen 65 sayfalık mütalaada, 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam ve İbrahim Öztürk katıldı. Tutuklu sanık Ertuğrul Kuzan'ın SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada, 28 tutuksuz ile avukatları da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 45 sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın yakalama infazlarının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından, örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik soruşturma sonucu hazırlanan 161 sayfalık iddianamede, 52 sanık yer alıyor. İddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 sanığın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Sanıklardan 35'inin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, bir kısmının da 2014 yılından sonra Bank Asya'da hesap açtığı veya var olan hesabına yüklü miktarda para yatırdığı kaydedilen iddianamede, "ByLock" programına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

İddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

