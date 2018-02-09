FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların taleplerini alan mahkeme, iddia makamının görüşünden sonra ara kararını açıkladı.
- İtirafçı olan sanığa tahliye kararı
Mahkeme, sanık Önder Kavakoğlu'nun Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilen KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın da sanıkları arasında bulunduğu ve benzer suçlamaların o dava kapsamında da sanığa yöneltildiği gerekçesiyle dosyasının mevcut dava dosyasından ayrılmasına, firari sanık Ahmet Çağlayan'ın yakalama kararının infazının beklenilmesine ve dava kapsamındaki tanıkların dinlenilmesi için gerekli yazışmaların ilgili makamlarla yapılmasına hükmetti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan sanık Murat Baltacı'nın tahliyesine karar veren mahkeme, diğer tutuklu sanıkların ise tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.
Kavakoğlu'nun dosyasının ayrılması kararından sonra sanık sayısının 34'e düştüğü davanın bir sonraki duruşmaları 10-11 Nisan'da görülecek.
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