HABER

FETÖ'nün adliye yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 35 "mahrem imamın" yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), adliye yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki duruşmada alınan ara gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyup, sanık ve avukatlarının buna ilişkin beyanını sordu.

Duruşmanın öğlenden sonraki bölümünde, bazı tanıklar dinlendikten sonra, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklara "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne yönetici olmak" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cezaevi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü "mahrem imamı"

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.