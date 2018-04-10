FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), adliye yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki duruşmada alınan ara gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyup, sanık ve avukatlarının buna ilişkin beyanını sordu.

Duruşmanın öğlenden sonraki bölümünde, bazı tanıklar dinlendikten sonra, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklara "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne yönetici olmak" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.