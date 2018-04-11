Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), adliye yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılanmasına devam edildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Sanıklar ve avukatlarının gelen evraka ilişkin beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, "atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ara karar verilmesi bekleniyor.
- İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne yönetici olmak" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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