FETÖ'nün adliye yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na ilişkin 35 "mahrem imam"ın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık ve avukatlarının tahliye talebi ile Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı.
Buna göre mahkeme, tutuklu yargılanan sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.
Duruşmaya, 9 Mayıs tarihinde devam edilecek.
- İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklara "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne yönetici olmak" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.
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