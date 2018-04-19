FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın, savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ifadelerini aldığı şüphelileri, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Şüphelilerin hakimlik sorgusu bekleniyor.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.