FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında düzenlenen sevk yazısında şüphelilerin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne müzahir Bank Asya hesabında arttırıma gittiği ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ifade edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında şüphelilerle ilgili detaylara yer verildi. Sevk yazısında şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi. Şüphelinin örgütün kendi jargonunda hicret görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne müzahir Bank Asya hesabında 2013 Aralık'ta 0,77 lira para bulunurken, 2014 Şubat'ında 24 bin 192 lira hesap arttırımına gittiğinin tespit edildiğine sevk yazısında yer verildi. - FETÖ elebaşısı sahiplendi Şüphelinin adına kayıtlı GSM hattında Bylock kullandığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, şüphelinin Gabon'da FETÖ'nün önde gelen mensuplarından olduğunun belirlendiği ifade edildi. Özpınar'ın incelenen dijital materyallerinde FETÖ ile bağlantılı özgürherkul.org uygulamasına ait telefon aplikasyonu kullandığı vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan şüpheliyi sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması, yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi. Terör örgütünün yurt dışı eğitim faaliyetlerini gerçekte uluslararası alanda ülkemiz ve o ülkeler aleyhine casusluk faaliyeti niteliğinde olduğu hususları da dikkate alındığında şüpheli Özpınar'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı sevk yazısında belirtildi.

Şüpheli İbrahim Akbaş'ın FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı aktarıldı. Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı. Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen sevk yazısında, şüphelinin kolluktaki ifadesinde aleyhindeki maddi delillere rağmen örgütsel tavır göstererek suçlamaları reddettiği belirtildi. Sevk yazısında Akbaş'dan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu, şüphelinin de "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı ifade edildi. - Şüpheli Demirönal sözde Gabon "ülke imamı" Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı.