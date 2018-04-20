HABER

FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika ülkesi Gabon FETÖ'nün Afrika yapılanması tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.