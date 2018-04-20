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FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:48 | Son Güncelleme

MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Gabon yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

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Afrika FETÖ Gabon soruşturma tutuklama

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