FETÖ'nün akademisyen, öğretmen ve sivil yapılanmasına ağır darbe

Ağrı merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademisyen, öğretmen ve sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i il imamı 12 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün akademisyen, öğretmen ve sivil yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "operasyonel hat" olarak tabir edilen numaradan defalarca arandıkları iddiasıyla 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 1'i doktorlardan sorumlu il imamı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında firari olan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 12 kişinin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
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