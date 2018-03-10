HABER

FETÖ'nün Akdeniz Bölgesi yapılanması çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Adana merkezli 6 ilde 21 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı - İtirafçı olan bazı zanlıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Akdeniz Bölgesi yapılanması hakkında önemli bilgiler elde edildi

Adana merkezli 6 ilde, 21 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 10'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgulamada, aralarında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen S.D, T.S, M.S. ve A.L'nin de bulunduğu 17 zanlı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Zanlıların, örgütün Akdeniz Bölgesi yapılanması hakkında önemli bilgiler verdiği, yaklaşık 200 FETÖ yöneticisinin isimlerini paylaştığı öğrenildi.

Paylaşılan isimlerin çoğunun "mahrem imam" olduğu, örgütü yeniden "ayağa kaldırma" çalışması içine girdikleri ve yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlandıkları belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 11'inin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullardan sorumlu "mahrem imamların" da bulunduğu 21 kişiyi gözaltına almıştı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlıların yakalandığı evlerdeki aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana akdeniz bölgesi FETÖ mahrem imam PDY

En Çok Okunan Haberler

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

İlginizi Çekebilir

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Son dakika! Taksim'de silah sesleri!

Son dakika! Taksim'de silah sesleri!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Teröristler İstanbul'da eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

Teröristler İstanbul'da eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
(Özel) Habur Çayını teleferikle karşıya geçiyorlar

(Özel) Habur Çayını teleferikle karşıya geçiyorlar

Ameliyatsız sıvı yüz germe ile 10 yaş gençleşin

Ameliyatsız sıvı yüz germe ile 10 yaş gençleşin

Aşırı hoşgörülü yetiştirilen çocuklar benmerkezci oluyor

Aşırı hoşgörülü yetiştirilen çocuklar benmerkezci oluyor

Tarihi cami cemaatsiz kaldı

Tarihi cami cemaatsiz kaldı

Kars Çayı taşmaya başladı

Kars Çayı taşmaya başladı

Taksim Camii'nde kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

Taksim Camii'nde kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.