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FETÖ'nün "altın çocuğu" Ankara'ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde eşi eski hakim Sevda Güven ile yakalanan FETÖ'nün "altın çocuklar" adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, Ankara'daki cezaevine nakledildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşi eski hakim Sevda Güven ile yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, Ankara'daki cezaevine gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48), tutuklu bulunduğu Eskişehir H tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan alınarak geniş güvenlik önlemleri altında Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda karısı firari sanık eski hakim Sevda Güven (45) ile yakalanan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Zanlının eşi Sevda Güven ise Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'a gönderilmişti.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven'in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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