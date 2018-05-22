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FETÖ'nün "Altın çocuğu” ve eşine polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

FETÖ’nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari zanlı eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’de polisin operasyonuyla yakalandı - Zeki Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar arasında yer alıyor

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - FETÖ/PDY'nin "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde polisin operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hakim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.

Bu arada, elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

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