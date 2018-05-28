Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in eşi eski hakim Sevda Güven tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 22 Mayıs'ta kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda, Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ile yakalanan karısı firari eski hakim Sevda Güven'in (45) Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen eski Ordu Mesudiye hakimi Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Güven'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Sevda Güven'in meslekten ihraç edilmeden birkaç gün önce işe gitmediği ve yakalanmamak için eşiyle büyük şehirlerde saklandığı öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ise Eskişehir'de tutuklanmıştı.
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