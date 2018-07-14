HABER

FETÖ'nün "ankesörlü telefon" aramalarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı R.K, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı R.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, deniz astsubayı R.K'nin ifadelerine, savcının mütalaasına ve hükme yer verildi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının aktarıldığı kararda, 2012-2016 yılları arasında Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görev yapan özellikle astsubay ve subay rütbesindeki personelin ardışık olarak aynı sabit telefon hatlarından arandığı ve bu yolla yüz yüze buluşmaların sağlandığı veya örgüt adına kısa talimatların verildiği, bu ardışık aramalarda sorumlu olunan askeri personelden birisinin kontörlü hattan aranarak talimatlandırıldığı, mahrem abinin sorumlu olduğu diğer askeri personelin ise aynı tarih ve saat aralığında telefonuna çağrı yapmak suretiyle diğer askeri personelden talimatın alınmasının sağlandığı, normal bir hayat akışında aynı yerde görev yapan ve birbirleri ile ilişkili bu kadar askeri personelin çok sayıda farklı kontörlü telefondan aranmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, sanığın kullandığı GSM hattından 9 kez iletişim kurulduğu ve ankesörlü telefon yöntemini kullanmak suretiyle örgütün gizli, kriptolu hiyerarşik ağına dahil olduğunun anlaşıldığı aktarılan kararda, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, başka suçtan tutuklu olmaması halinde tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Kararda, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sanık R.K'nin örgütle hiçbir şekilde bağının bulunmadığı ve herhangi bir örgüt mensubuyla da iletişim kurmadığı savunmasına da yer verildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği tespit edilen sanık R.K'nin 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin sanık hakkında verdiği hükmün, FETÖ davaları içerisinde "ankesörlü telefon" aramaları konusundaki ilk ceza verilen karar olduğu belirtildi.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor! Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!
Kars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ ankesörlü telefon FETÖ'nün "ankesörlü telefon" aramalarına hapis cezası Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.