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FETÖ'nün "asker imamı" sahte kimliği 2 bin liraya yaptırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "asker imamı" sahte kimliği 2 bin liraya yaptırmış

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalanan Kemal Z, sahte kimliği Kayseri'de 2 bin liraya yaptırdığını itiraf etti.

Örgütün "asker imamı" olduğu ve bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan mühendis Kemal Z. hakkında evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapıldı.

Kemal Z, gözaltında Edirne Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde Kayseri'de ikamet ettiği sırada hakkında yakalama kararı çıkarıldığında sahte kimlik edindiğini söyledi.

Kayseri'de Battal Gazi Mahallesi'nde tanımadığı bir kişiye sahte kimliği yaptırdığını anlatan Kemal Z, "Orta boylu, esmer, 35-40 yaşlarında adını bilmediği adamdan 2 bin lira karşılığın da satın aldım." dediği öğrenildi.

-Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Z, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alınmıştı.

Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mühendis sahte kimlik

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