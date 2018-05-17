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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Ülke genelinde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 293 zanlıdan 717'si tutuklandı - Son haftalarda düzenlenen önemli operasyonlar arasında yer alan İstanbul'daki FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, cep telefonlarına indirilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programı tespit edildi

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 3 bin 293 kişi gözaltına alındı, bunlardan 717'si tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla çöküş sürecine giren FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, titizlikle yürütülen soruşturmalarla tek tek belirleniyor.

Bu yılın 5,5 ayında düzenlenen operasyonlarla örgütün TSK'daki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Ülke genelinde örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen 3 bin 293 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 717'si tutuklandı. Birçok şehirde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan çok sayıda zanlının işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan, yurt genelinde çok sayıda muvazzaf asker hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- 15 Nisan'dan sonra artış

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik son haftalarda düzenlenen operasyon ve gözaltı sayılarında önemli artış yaşandı.

Ülke genelinde bu yıl 1 Ocak ile 15 Nisan arasında Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Niğde, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 160 muvazzaf asker gözaltına alınırken, 15 Nisan'dan sonraki dönemde bu rakam bin 133'e yükseldi.

Yılın ilk 4,5 aylık döneminde 550 muvazzaf asker tutuklanırken, 15 Nisan'dan bu yana tutuklu sayısı 167 olarak gerçekleşti.

- Öne çıkan operasyonlar

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik son bir ayda düzenlenen önemli operasyonlardan bazıları şöyle:

- İzmir merkezli 24 ilde 12 Nisan'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf subayların bulunduğu 48 kişi yakalandı. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli bir zanlının evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait "yenilenme gayreti" adlı CD'ler ele geçirilmesi dikkati çekti.

- Konya merkezli 34 ilde 16 Nisan'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 77 muvazzaf askerden 55'i gözaltına alındı.

- Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ'da 17 Nisan'da örgütün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 39 kişi yakalandı.

- İstanbul'da 18 Nisan'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 18 zanlı yakalanırken, savcılık cep telefonlarına indirilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programı tespit etti.

- Erzurum'da 23 Nisan'da 9 il ile birlikte eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri iddia edilen 20 subay ve astsubay yakalandı. Zanlılardan 9. Kolordu Komutanlığında görevli üsteğmen R.T'nin, darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütünün faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi.

- Mardin merkezli 23 ilde 2 Mayıs'ta FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 37 muvazzaf astsubay ve uzman jandarma gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 28'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

- İzmir'de 10 Mayıs'ta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen, aralarında açığa alınan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 96 kişiden 87'si gözaltına alındı.

- İstanbul'da 11 Mayıs'ta FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 211'i muvazzaf 300 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 200 kişi yakalandı.

- Ankara'da 14 Mayıs'ta FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. 15 ilde devam eden operasyonda zanlılardan 65'i gözaltına alındı.

- Başkentte 15 Mayıs'ta FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 19'u yakalandı.

- Ankara'da 17 Mayıs'ta FETÖ ile irtibatları tespit edilen, aralarında açığa alınan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından biri tuğgeneral, 5'i albay 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 37'si gözaltına alındı.

- Bursa merkezli 9 ilde 17 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 12 kişi yakalandı.

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