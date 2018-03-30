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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 12'si daha yakalandı, gözaltı sayısı 42'ye çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 28 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 38 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Konya mahremyapılanma

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