Bartın merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" örgütlenmesinde yer aldıkları iddiasıyla 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "askeri mahrem" örgütlenmesinde yer aldıkları belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Hakkari, Antalya, Konya ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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