HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yozgat merkezli 17 ilde 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

Yozgat merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem askeri yapılanmasına" mensup üyelerin tespiti amacıyla
yürütülen soruşturma kapsamında halen
görevde bulunduğu belirlenen 23 asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Yozgat Sulh Ceza
Hakimliğinin kararı doğrultusunda 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.