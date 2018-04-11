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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları, bu yapılanmada yönetici pozisyonunda "sivil imam" olarak görev aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, 17'si muvazzaf astsubay 28 kişiye yönelik Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında muvazzaf astsubay, ihraç öğretmen, sağlık müdürlüğü ve üniversite çalışanı ile özel okulda öğretmenlik yapanların da bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip Emniyete götürüldü.

Örgütün askeri personelden sorumlu sözde mahrem imamı olarak görev yapan sivillerin "öğretmen", bu kişilerin irtibatlı olduğu astsubayların ise "öğrenci" diye tanımlandığı yapılanmaya yönelik operasyonda, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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