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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Malatya merkezli operasyonda, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları belirlenen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Malatya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 astsubay ile örgütün 3 askeri mahrem imamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü astsubay 4 kişi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 19 Nisan'da Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Ekipler, daha sonra aranan 3 zanlıyı da yakalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Malatya

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