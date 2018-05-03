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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Malatya merkezli 5 ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

Malatya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 17 zanlının yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.

Haklarında gözaltına kararı verilen zanlılardan 3'ünün yüzbaşı ve 2'sinin teğmen, birinin meslekten ihraç edilmiş üsteğmen, 21'inin askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci olduğu öğrenildi.

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FETÖ gözaltı Malatya operasyon

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