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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı

Konya merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11'i muvazzaf 14 askerden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i muvazzaf 14 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 7 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta Konya merkezli Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 14 kişiyi gözaltına almıştı.

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