Malatya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Çanakkale, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 1'i de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Çanakkale, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay'da 15 Mayıs'ta 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı ise daha sonra yakalanmıştı.

