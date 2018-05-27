Kars merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik'te belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

