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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Sinop merkezli 6 ildeki operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 6'sı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 askeri personelin yakalanması için Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli rütbelerdeki 6 askeri personel gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum FETÖ/PDY hatay Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı

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