Malatya merkezli 13 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 astsubaydan 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilerin kimliği ve adresleri belirlendi.

Terör örgütüne yönelik Malatya merkezli Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir, Tokat, Elazığ ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 11'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 13 astsubay ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

