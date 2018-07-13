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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Isparta merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "Askeri mahrem yapılanması"na yönelik başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 3'ü savcılıkça salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli için 6 Temmuz'da Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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