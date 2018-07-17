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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Malatya merkezli 13 ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı

Malatya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü gözaltına alındı.

Astsubay rütbesindeki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 1 yüzbaşı ile 7 astsubayın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Malatya operasyon

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