Malatya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken 39'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 17 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

